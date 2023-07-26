Борьба с коррупцией 26.07.2023 11:02
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26.07.2023 11:02
В Михайловке Волгоградской области с четвертого раза определили строителя крытого катка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, победителем недавно завершенного аукциона была признана хорошо знакомая городским чиновникам компания из города Сунжи республики Ингушетия – ООО «Гидротехник». В настоящее время эта фирма уже занимается реконструкцией городского Центра культурного развития, осваивая 180 миллионов рублей на строительстве этого объекта.
Компания из Ингушетии оказалась единственным участником аукциона и построит ледовый дворец в Михайловке по максимальной стоимости контракта – за 264 миллиона рублей. Однако контракт с «Гидротехником» пока не заключен. Как ранее сообщало V102.RU, строительство крытого катка в Михайловке Волгоградской области власти региона решили перенести на 2024 год. Деньги понадобились на модернизацию коммунальной инфраструктуры. На эту сферу были переброшены средства, предназначенные на газификацию и ледовый каток в Михайловке.
К строительству объекта подрядчик сможет приступить лишь в конце 2023 года со сроком сдачи объекта в 2025 году.
Ранее V102.RU сообщало о многострадальной судьбе крытого катка в Михайловке. Так, администрации города только со второй попытки удалось найти подрядчика, с которым был заключен муниципальный контракт 20 сентября 2022 года.
Фирма «Галеон» из Карачаево-Черкессии успела вырыть котлован на месте будущей стройки, но весной 2023 года разразился скандал. Глава Михайловки Александр Тюрин сообщил в соцсетях, что администрация вынуждена разорвать контракт с ООО «Галеон» в одностороннем порядке, так как эта фирма, как оказалось, не имела должного опыта для участия в закупке.
Был объявлен новый аукцион по определению подрядчика, но эта попытка оказалась неудачной.
Ледовый дворец будет построен на улице Республиканская. На его территории расположится крытый каток площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом и трибунами на 200 зрителей. Объект должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2024 года, но не сложилось.
Бюджетные средства на строительство ледового дворца были предоставлены Михайловке в рамках трехлетнего развития территории городского округа, на которую выделено 6 миллиардов рублей.
Однако, как сообщалось, не все жители поддерживают строительство ледового дворца. По мнению части горожан, деньги целесообразнее потратить на решение других, более важных проблем городского округа – например, на ремонт дорог.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции - основа развития региона»
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