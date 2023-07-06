Общество 06.07.2023 19:09
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06.07.2023 19:09
Строительство крытого катка в Михайловке Волгоградской области за 265 миллионов рублей решено отложить на 2024 год. Такое решение, как сообщает V102.RU, приняли сегодня, 6 июля, депутаты Волгоградской областной думы на своем заседании.
Первым делом законодатели утвердили изменения в бюджет Волгоградской области на 2023 год и на плановый двухлетний период. При обсуждении этого вопроса неожиданно всплыл дорогостоящий крытый ледовый каток в Михайловке, который власти мечтают построить с 2021 года, но не могут найти подрядчика.
Как сообщил депутатам первый замгубернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, поправки не меняют ранее утвержденных основных параметров бюджета, а касаются перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 640 миллионов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Главный финансист региона пояснил, что для этого перебрасываются средства, ранее выделенные на газификацию и ледовый каток в Михайловке, строительство которого переносится на 2024 год.
Что касается 640 миллионов, то, как уточнили в областной думе, эта сумма выделяется областному фонду жилья и ипотеки, который будет предоставлять данные средства на возвратных условиях ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по энергосбережению и модернизации коммунальной инфраструктуры.
Судьба запланированного ледового дворца в Михайловке, напомним, оказалась трудной с самого начала. Администрации города только со второй попытки удалось найти подрядчика, с которым был заключен муниципальный контракт 20 сентября 2022 года.
Фирма «Галеон» из Карачаево-Черкессии успела вырыть котлован на месте будущей стройки, но весной 2023 года разразился скандал. Глава Михайловки Александр Тюрин сообщил в соцсетях, что администрация вынуждена разорвать контракт с ООО «Галеон» в одностороннем порядке, так как эта фирма, как оказалось, не имела должного опыта для участия в закупке.
Был объявлен новый аукцион по определению подрядчика, но эта попытка оказалась неудачной.
Ранее сообщалось, что ледовый дворец будет построен на улице Республиканская. На его территории расположится крытый каток площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом и трибунами на 200 зрителей. Объект должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2024 года, но не сложилось.
Бюджетные средства на строительство ледового дворца были предоставлены Михайловке в рамках трехлетнего развития территории городского округа, на которую выделено 6 миллиардов рублей.
Информагенство ранее сообщало, что в Михайловке не все поддерживают затею строительства такого объекта. По их мнению, такие деньги можно направить на ремонт дорог, на обустройство ФАПов и другие нужды жителей Михайловского округа.
Фотоколлаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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