Не уступил дорогу. В больнице Волгограда после ДТП с фурой умер 48-летний мужчина

В больнице Волгограда умер пострадавший в ДТП с фурой 48-летний водитель легковушки. Как сообщает V102.RU, авария произошла ночью 23 июля на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области.

— По предварительным данным, примерно в 23.25 водитель за рулем автомобиля Lada Largus, выезжая на главную дорогу с второстепенной на 888 километре трассы Р-22 «Каспий», не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге со стороны Москвы в направлении Волгограда грузовику MAN, и совершил с ним столкновение, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии в больницу доставили водителя Lada Largus и его 34-летнюю пассажирку.

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника в экстренных службах, накануне пострадавший 48-летний мужчина скончался в больнице № 25 Волгограда.

— Предварительно у мужчины была диагностирована сочетанная травма и сотрясение головного мозга, — пояснил источник.

Известно, что водитель Lada Largus проживал в Городищенскиом районе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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