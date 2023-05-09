Происшествия

Умер в больнице: в Волгограде водитель «ГАЗель Next» заживо сгорел в кабине

Происшествия 09.05.2023 09:23
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09.05.2023 09:23


В Волгограде 40-летний водитель «ГАЗель Next» утром 9 мая получил несовместимые с жизнью ожоги тела в результате дорожно-транспортного происшествия в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобиль перевернулся на улице Неждановой и тут же вспыхнул. 

– По предварительным данным, в 04.02, двигаясь по улице Неждановой со стороны улицы Азизбекова, примерно в 800 метрах от строения № 38 по ул. Неждановой водитель «ГАЗель Next» допустил столкновение с отбойников, в результате чего произошло опрокоидывание транспортного средства, – сообщили информагентству в главке полиции. – После этого произошло возгорание кабины и кузова автомобиля. 


Как сообщили «Высоте 102» в главке полиции, с места происшествия водителя автомобиля доставили в ожоговый центр больницы №25 Волгограда. Однако через час мужчина скончался.

По информации экстренных служб, волгоградец получил ожоги всей поверхности тела. 

По предварительным данным, сгоревший фургон принадлежит ООО «ХлебНаш». 

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