В Волгограде 40-летний водитель «ГАЗель Next» утром 9 мая получил несовместимые с жизнью ожоги тела в результате дорожно-транспортного происшествия в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, автомобиль перевернулся на улице Неждановой и тут же вспыхнул.

– По предварительным данным, в 04.02, двигаясь по улице Неждановой со стороны улицы Азизбекова, примерно в 800 метрах от строения № 38 по ул. Неждановой водитель «ГАЗель Next» допустил столкновение с отбойников, в результате чего произошло опрокоидывание транспортного средства, – сообщили информагентству в главке полиции. – После этого произошло возгорание кабины и кузова автомобиля.





Как сообщили «Высоте 102» в главке полиции, с места происшествия водителя автомобиля доставили в ожоговый центр больницы №25 Волгограда. Однако через час мужчина скончался.

По информации экстренных служб, волгоградец получил ожоги всей поверхности тела.

По предварительным данным, сгоревший фургон принадлежит ООО «ХлебНаш».