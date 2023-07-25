Глава Волгограда Марченко заявил о соответствии нормативам 80% дорог

В Волгограде 80% дорог соответствуют нормативам. Об этом сегодня, 25 июля, в ходе рабочей поездки по центральным магистралям, где ведется ремонт, заявил глава города. Владимир Марченко проверил ход работ на проспектах Жукова и Ленина, на ул. Электролесовской и Рабоче-Крестьянской.

По информации горадмина, в целом в 2023 году в Волгограде муниципалитет восстановит порядка 30 дорог в разных районах.

Из перечисленных магистралей в четырех районах Волгограда набольшая степень готовности нового покрытия – на проспекте Жукова. Здесь дорожные рабочие обновили полуторакилометровый участок в границах от улицы Джаныбековской до улицы Хорошева Полностью объект (в том числе и обновленные пешеходные дорожки с новыми зелеными насаждениями) ООО «Аверс» планирует сдать в августе.





На проспекте Ленина в центре Волгограда о скорой сдаче объекта говорить пока рано. В границах от улицы Краснознаменской до Комсомольской провел фрезерование, а также уложил два слоя нового асфальта. Все работы ведутся, по данным мэрии, в ночное время, чтобы не создавать неудобств горожанам и туристам.





Осмотрев объект, Владимир Марченко обратил внимание на то, что рабочие не должны быть помехой для пешеходов.

– Днем рабочие меняют просевший на ряде участков гранитный бордюр, – объясняют наличие техники в самом центре города чиновники, – извлеченные блоки рабочие чистят и ставят на прежние места.





Улицу Рабоче-Крестьянскую в этом году комплексно восстанавливают на всем ее протяжении. Уже выполнено 98% работ. При этом параллельно с дорожными работами еще один подрядчик прокладывает поливочный водопровод, укладывает газон и высаживает новые деревья. Общая площадь обновленных пешеходных дорожек в Ворошиловском районе составит 14 тыс. квадратных метров.

На Электролесовской также обновляется дорожное полотно и параллельно пешеходные зоны.





Как отметил Владимир Марченко по итогам инспекции, 80% дорог в Волгограде отвечают стандартам. Правда, речь, по его словам, идет лишь о тех, которые покрыты асфальтом.

– Сегодня 80% волгоградских дорог с твердым покрытием находится в нормативном состоянии. Еще в 2017 году этот показатель составлял 42%. К 2024 году мы планируем довести его до 85%, – цитирует Владимира Марченко пресс-служба мэрии. – Помимо ремонта тех участков, которые в этом нуждаются, строим новые дороги. Сейчас завершается строительство еще одного четырехполосного участка в Кировском районе – от улицы Загорулько до улицы Маресевой.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»