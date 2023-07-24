Расследования

По делу — 707 потерпевших. В Волгограде судят членов ОПГ за многомиллионную «крымскую» аферу

Расследования 24.07.2023 11:17
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24.07.2023 11:17


В Ворошиловский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в многомиллионной афере с деньгами вкладчиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, ущерб составил более 326 миллионов рублей, а потерпевшими по делу проходят 707 человек — жители шести регионов России. 

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей. 

По версии следствия, обвиняемые занимались противоправной детальностью с начала 2014 года по  май 2019-го, обещая вкладчикам получение дополнительных доходов путем передачи денег по договорам инвестиционных займов якобы в рамках деятельности финансово-инвестиционной компании. Как только деньги поступали к злоумышленникам, об обещанных процентах фигуранты резко забывали, а так называемые инвестиции не возвращали. 

Криминальный бизнес процветал в Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской и  Ярославской областях. Санкция вменяемой статьи УК РФ  в качестве максимума предусматривает до 10 лет колонии. 

Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», в уголовном деле фигурирует компания E-Z FINANCE GROUP S.A. Согласно открытым данным, компания  позиционировала себя в Волгограде как инвестиционный бутик финансового обслуживания. Офисы размещались в Дзержинском и Центральном районах города. В описании к группе фирмы, отмечается, что «весной 2014 года компания запустила проект по размещению средств страховых компаний из российского TOP-10 по объему привлеченных средств, путем инвестирования в строительство недвижимости в Крыму (город Севастополь) и развитие системы ЖКХ на полуострове.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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