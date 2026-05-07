Добровольцы СВО получат особые льготы при расчете пенсий





Период службы в добровольческих отрядах во время специальной военной операции будет учитываться при расчете военной пенсии. Как передает ТАСС, поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России.

Так, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за три. Время, проведенное в госпитале из-за ранения, также будет засчитываться за боевую выслугу.

Льготы будут предоставлены и добровольцам, которые участвовали в контртеррористических операциях в приграничье. Для них каждый день службы будет считаться за два, как и период лечения в госпитале. Подтвердить период службы должен командир формирующей добровольческое подразделение воинской части.