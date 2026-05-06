УФСБ: 20-летний задержан в Волгограде по подозрению в экстремизме





В Волгограде оперативники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в участии в экстремистской организации. По версии силовиков, он призывал в социальных сетях к геноциду и совершению действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношению к религии.

– В 2025 году мужчина вступил в объединение, признанное на территории РФ экстремистским, после чего публиковал материалы с целью пропаганды идеологии организации и привлечения в неё новых участников. Кроме того, разместил сведения, содержащие высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость геноцида в отношении социальной группы лиц, объединенных по признаку национальности, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова.





Задержан злоумышленник был по месту жительства. В настоящее время он помещен судом в следственный изолятор по ходатайству следствия.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено и расследуется сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. Его подозревают по ч. 2 ст. 282.2 – участие в экстремистской организации, п. «б» ч. 1 ст. 282 УК России – возбуждение ненависти либо вражды, сопряженное с пропагандой насилия.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области