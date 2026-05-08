



Собранную по крупицам и перенесенную на макет историю знаменитой котельниковской операции в финале Сталинградской битвы покажут волгоградцам в День Победы.

Как и все мальчишки, с самого детства волгоградец Алексей Панков играл в войну. В его коллекции было 500 (!) солдатиков, с трудом умещавшихся в четыре объемные коробки. Дожидаясь в гости двоюродных братьев, он мог разыгрывать полномасштабные баталии несколько дней подряд.

- Я интересовался историей Сталинградской битвы, но до поры до времени знал ее достаточно поверхностно. А семь лет назад задался вопросом, почему именно наш город встал на пути немцев, - рассказывает руководитель военно-исторического клуба «Горячий снег» Алексей Панков. – Оказалось, что, вопреки расхожему мнению, гитлеровская армия пришла к нам не со стороны Котельниково. После того, как десятки боеспособных частей Красной Армии попали в окружение подо Ржевом, немцы получили прямой выход к городу на Волге. Конечно же, в первую очередь их интересовала нефть, которая, по их замыслам, позволила бы завоевать им весь Восток.





Работая в архивах и все больше погружаясь в историю конкретного эпизода Сталинградской битвы, волгоградец приезжал в школы, чтобы понять – какую информацию дети воспринимают на «ура», а какую попросту пропускают между строк.

- Сталинград стал большим камнем на широкой немецкой дороге. Читая немецкие мемуары, я нередко думал, о том, насколько слаженной и боеспособной была их армия в те годы. Но, став изучать котельниковскую операцию, когда Манштейн пытался прорваться к окруженной в декабре 1942-го армии Паулюса, я все сильнее убеждался, что наши генералы – Василевский, Малиновский, Ватутин – проводили филигранные гроссмейстерские партии и не раз переигрывали немецких командиров. После поражения фашистов под Сталинградом Турция и Япония отказались вступать в войну, а Америка, оценив наши силы, открыла Второй фронт. Все озвучиваемые факты мы взяли не из классических учебников истории, а собрали в архивах и фондах, чтобы дети и даже взрослые загорелись историей своей родной земли!





Изготовив макет, в мельчайших деталях передающий немаловажное событие Великой Отечественной войны, участники военно-исторического клуба закупили военную форму у Федора Бондарчука, снимавшего картину «Сталинград».

- За тридцать тысяч мы оптом выкупили пять комплектов формы знаменитой 64-й армии, - продолжает Алексей Панков. – Каждая деталь в ней соответствует действительности, ведь теперь мы не просто играем в войну, как делали это когда-то в детстве, а занимаемся историей со всей основательностью. И душой.





Оценить работу волгоградцев горожане смогут 9 мая в Комсомольском саду Волгограда с 9:00 до 21:00.

Фото Алексея Панкова