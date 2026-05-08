



Жительница Дубовки устроила массовую акцию вандализма. Проходя мимо припаркованных во дворах машин, женщина по непонятным причинам прорезала покрышки. На улицах города насчитали не меньше 20 попавших под раздачу автомобилей.

- Эту женщину мы хорошо знаем, она живет рядом с нашими домами, - сообщили обратившиеся в редакцию дубовчане. – По дошедшей до нас информации, сейчас она оказалась в сложной жизненной ситуации, и, вероятно, на этом фоне решила выплеснуть свои эмоции таким разрушительным способом. Орудовала ножом, шилом и отверткой.

Опоздав на работу, часть автомобилистов попыталась самостоятельно заменить испорченные покрышки. Некоторые же водители отбуксировали машины к шиномонтажным мастерским или просто оставили их во дворах, не имея возможности начать ремонт прямо здесь и сейчас.

- После ночной акции мы обратились в полицию. Вскоре женщину, лицо которой отчетливо видно на записях с камер видеонаблюдения, увезли в отделение, - добавляют пострадавшие. – Честно говоря, с нами такое случается в первый раз, и от масштабов разрушения мы пребываем в шоке.

В региональном главке МВД подтвердили ночное ЧП в Дубовке и заявили о задержании подозреваемой.

- Такой факт действительно зафиксирован. Женщина задержана. В настоящий момент с ней работают, пытаясь установить причины и мотивы поступка, а также выяснить точное количество пострадавших автомобилей, - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

