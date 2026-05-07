«Макс» поможет волгоградцам найти бесплатный выход в интернет





В национальном мессенджере «Макс» для волгоградцев стал доступен новый функционал. В рамках госпрограммы «Устранение цифрового неравенства» специалисты постарались поспособствовать повышению доступности доступа в интернет. Для этого был создан специальный бот, который позволяет найти ближайшую к пользователю бесплатную точку доступа.

Портал «национальныепроекты.рф» приводит комментарий заместителя председателя регионального комитета информационных технологий Вячеслава Заварухина, согласно которому уже сейчас для поиска доступны 198 пунктов подключения к Wi-Fi, однако на этом чиновник пообещал не останавливаться. Интерактивный сервис постепенно будет наполняться данными о новых хабах для бесплатного выхода в интернет.

- Теперь каждый житель даже самого отдаленного хутора может увидеть свою точку доступа на карте, а мы, в свою очередь, получаем качественный массив данных для дальнейшего устранения цифровых барьеров и повышения доступности связи во всем регионе, - подытожил руководитель.

Отметим, примечательно, что для поиска точки доступа через национальный мессенджер у пользователя изначально уже должен быть доступ в тот самый интернет.

