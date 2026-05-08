



7 мая в Волгограде, несмотря на штормовое предупреждение и прошедший ливень, всё же состоялся первый показ лазерного шоу «‎Свет Великой Победы». Программа началась в 21:00. В этом году впервые происходящее в прямом эфире смогли увидеть тысячи пользователей цифровых платформ «Дзен», VK Видео и «Одноклассников».

Напомним, как ранее сообщала редакция, подготовка к масштабному представлению началась в конце прошлой недели. Среди почётных гостей мероприятий Александра Пахмутова. Песни всенародно любимого композитора стали в 2026 году основным аккомпанементом мероприятия.

Специально для знаменитой уроженки Сталинграда посреди бассейна на площади Героев был установлен подиум с роялем. Завершился первый сеанс красочным фейерверком и исполнением знаменитой песни «Поклонимся великим тем годам».

Изначально на Мамаев курган можно было попасть только по пригласительным, однако уже с 22:00 доступ на Мамаев курган открыли всем желающим, а с 23:00 состоялся первый публичный показ.





Для обеспечения защиты зрителей организаторы приняли решение в 2026 году применить дополнительные меры для обеспечения безопасности. Вход на Мамаев Курган будет осуществляться лишь от пр. Ленина. Выйти можно будет как, вернувшись к проспекту, так и на ул. Рокоссовского.

Также полиция может ограничивать пропуск зрителей в зависимости от заполняемости мемориала. На время праздничных мероприятий скорректируют и работу общественного транспорта. 7, 8 и 9 мая посадка и высадка пассажиров на площадках у Мамаева кургана на 1-й и 2-й Продольных осуществляться не будет. Подвижной состав будет проезжать их транзитом.

Отметим, показы также состоятся 8 мая в 20:30, 21:30, 22:30 и 23:30, а также 9 мая в 20:30, 21:30, 22:30. На День Победы шоу в 21:30 завершится фейерверком.

