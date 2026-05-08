



Стали известны подробности ночной акции вандализма, устроенной жительницей Дубовки. Признавшись в проколе колес и поджоге мусорных баков, объяснить свое поведение женщина смогла лишь частично.





В отделении полиции задержанная дубовчанка, судя по размещенному ролику, находилась в отнюдь не подавленном настроении. О своей разрушительной прогулке она рассказывает бодрым и даже игривым голосом.

- Мусорок 4 или 5. Машин точно посчитать не могу. Я насчитала 30 – возможно, больше, - отвечает жительница Дубовки. – Мусорками хотела навредить своему молодому человеку. А почему проколола шины, не могу объяснить.

Сотрудники полиции оказались более точны в расчетах. По их информации, за время ночной прогулки женщина нанесла урон 32 автомобилям. Ее стараниями огнем занялись и 10 мусорных контейнеров.

- 42-летняя жительница Дубовки задержана. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД.

О ночном погроме автомобилисты из Дубовки рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» еще накануне. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, местные жители узнали свою соседку. О причинах подобного разрушительного поведения горожанам остается лишь догадываться.

- Эту женщину мы хорошо знаем, она живет рядом с нашими домами, - сообщили обратившиеся в редакцию дубовчане. – По дошедшей до нас информации, сейчас она оказалась в сложной жизненной ситуации, и, вероятно, на этом фоне решила выплеснуть свои эмоции таким разрушительным способом. Орудовала ножом, шилом и отверткой.

