Волгоградца осудят за выброшенного из квартиры пристава

В Волгограде перед судом за применение насилия в отношении пристава предстанет житель Краснооктябрьского района. Должник, как установило следствия, схватил представителя власти за шею и вытолкнул из квартиры в подъезд.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, в результате этого происшествия пристав упал и получил травмы.

Фигуранта уголовного дела обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что приставы прибыли в квартиру должника 3 декабря 2025 года в целях проверки имущественного положения фигуранта. Волгоградец, отрицая наличие задолженности, попытался закрыть входную дверь. Когда пристав попытался этому помешать, то мужчина схватил представителя власти за руки и в область шеи, вытолкнул его в подъезд.





