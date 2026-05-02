Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

02.05.2026 09:00
02.05.2026 09:00


«Игра началась обоюдными, я бы сказал, разведывательными атаками. Но «динамовцы» чаще переходят на левую половину поля. Удар! Гол. Ведет «Динамо»! »- радостно кричит комментатор. Зрители поддерживают его настроение, заполняя трибуны гулом аплодисментов. И, пожалуй, это искренняя улыбка на их лицах, людей, всего полгода назад встретивших долгожданную победу в Сталинградской битве, - главный результат игры! До конца войны - долгих два года. Но надежда на скорую мирную жизнь уже расцветает в сердцах горожан. Расцветает в том числе на этом знаменитом матче на руинах Сталинграда.


Будет футбольный матч!

Апрель 1943-го. Город, три месяца назад сбросивший с себя оковы войны, все еще лежит в руинах. На фоне тяжелых событий - уже произошедших и тех , что только ждут переживших жесточайшую битву людей, сотрудники обкома и НКВД решают организовать первый матч в освобожденном Сталинграде.

Найти площадку для игры оказалось задачей не из простых. Главные стадионы Сталинграда уничтожила война. Из площадок, подходящих для подобного события хотя бы отчасти, оставался лишь «Азот» на окраине города. И хотя назвать выбранный участок футбольным полем можно было с большой натяжкой, сталинградцы засыпали здесь воронки, расчищали его от гильз и снарядов, ставили ворота и с нуля сколачивали деревянные трибуны на три тысячи человек.

- Меня вызвали и сказали, что будет футбольный матч. Я растерялся. «Где?» В Бекетовке. Московский «Спартак» приедет, привезет форму, - вспоминает один из участников легендарной футбольной встречи Савелий Пеликян.

После смены на заводе - тренировка

На подготовку спортсменам, еще недавно защищавшим родную землю от фашистов, выделили всего две недели. Тренировки велись в поистине спартанских условиях: утренняя разминка, рабочая смена на заводе, а после - вновь занятие. Как бы тяжело ни было всем спортсменам, (многие из них были защитниками Сталинграда) на сложности они не жаловались - понимали без слов, какое значение этот матч играет для всех, кто жил в городе во время сражения и тех, кто вернулся в него уже после.

Игроков, усиленно возвращающих себе былую форму, усиленно кормили - на время тренировок им выделили бочку селедки и мешок пшенной каши. Поистине бесценный запас в те времена!

- Мы собрали команду, всех кто остался из «Динамо» - Беликов, Шляпин, Гусев, - говорил знаменитый игрок сталинградского "Динамо" Савалий Пеликян. - Плюс наши футболисты стали возвращаться с Урала из командировок.


«Людей много собралось. Безрукие, безногие...»

2 мая 1943 года. Прилетев в город на Волге с задержкой на сутки - немецкая авиация все еще могла «дотянуться» до Сталинграда, - соперники местной команды привезли поистине драгоценные подарки. Форму, футбольный инвентарь и кожаный мяч!

На площадке тем временем собирались зрители. Десять тысяч сталинградцев, с трудом умещавшиеся на трибунах, предвкушали начало долгожданного поединка! По легенде, появившейся много позже после тех событий, мяч ввели в игру прямо с самолета. Однако никаких проверок на историческую достоверность, сообщают в музее-заповеднике «Сталинградская битва» эта версия не проходит.

- Людей много собралось. Безногие, безрукие. Из сёл приехали. Сталинградцы хлопали. 10 тысяч человек. Началась игра – люди плакали! – вспоминал Сталинградский футболист.  


«Спасибо. Сталинградцы могут все!»

Напряженная игра в Бекетовке закончилась со счетом 1:0 в пользу сталинградской команды. Единственный гол трехкратному чемпиону СССР Анатолию Акимову на 39-й минуте матча забил Александр Моисеев. Во втором тайме футболисты «Спартака» пытались сравнять счёт, но ворота «Динамо» так и остались сухими.

Впрочем, в этой спортивной схватке едва ли были победившие и побеждённые. Когда в ворота «Спартака» залетал мяч, на хлебнувшей горе земле проигрывала лишь война. И побеждал мир. Остро ощущая его здесь, на этом небольшом клочке земли, люди покидали трибуны с настроением, которое не нуждается в комментариях.

- Это похоже на чудо, но такой матч действительно состоялся. Честно говоря, мы не ожидали встретить в лице наскоро сколоченной команды серьезных соперников. И жестоко ошиблись. Вчерашние фронтовики, а в прошлом опытные мастера Ермасов, Беликов, Шляпин, Плонский, Колосов смогли организовать надежную оборону своих ворот, а моментами остро контратаковали. Во время одной из таких атак Шляпин красивым продольным пасом вывел в нашу штрафную Моисеева. Последовал сильнейший удар. Мяч шел в правый верхний угол. Я попробовал достать его, но не смог, - рассказывал уже после легендарный вратарь «Спартака» Анатолий Акимов.


В лондонской газете The Times о футбольном матче в разрушенном городе говорили с удивлением. Автор заметки «Второе чудо Сталинграда» писал, что «если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем».

После этой новости игроки английского «Арсенала» отправили приветственную телеграмму, получив лаконичный, но максимально емкий ответ: «Спасибо. Сталинградцы все могут!»

После игры вчерашние фронтовики, вернувшие в город жизнь, отметили победу в матче по-военному скромно: раздобытой где-то буханкой хлеба, селёдкой и слегка померзшей картошкой. И все-таки какими же вкусными они наверняка казались участникам тех исторических событий!

Фото ФК "Спартак"/Vk.com

