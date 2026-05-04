Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа

04.05.2026 17:57
0
04.05.2026 17:57


Волгоград отметит 81-летие Великой Победы в 2026 году масштабно – с военным парадом в центре города, праздничным салютом и традиционной акцией «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Редакция ИА «Высота 102» публикует программу праздничных мероприятий, приуроченных 9 Мая.

Парад Победы 

Город-герой Волгоград – один из тех российских городов, в которых состоится парад Победы.  

Помимо расчетов Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного управления ФСБ, бригады Нацгвардии, ГУ МЧС, Академии МВД, УФСИН, УФССП, казаков Войска Донского по площади пройдет колонна исторической техники, включая легендарные танки Т-34, колесную и мототехнику.


Начало парада на площади Павших Борцов – в 10.00. Зрителям рекомендуется приходить заранее, чтобы успеть пройти контроль и занять удобные места.  

Легкоатлетическая эстафета

В День Победы в Волгограде состоится легкоатлетический забег на нижней террасе Центральной набережной. Как сообщает администрация Волгограда, спортсмены выйдут на старт в 14.00. Завершится спортивное мероприятие в 17.00. 

Салют и два фейерверка

Как и сообщалось ранее, вечером в День Победы  в Волгограде прогремят и артиллерийский салют, и фейерверк. Начало – в 22.00. Место проведения – набережная Волгограда.

Перед этим в Волгограде прогремит еще один фейерверк – над Мамаевым курганом. 9 мая в 21.30 он ознаменует завершение акции «Свет Великой Победы». 

Свет Великой Победы 

Аудиовизуальный проект «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане жители и гости Волгоградской области и гости Волгограда увидят 7, 8 и 9 мая. 


В этом году авторы обновили сценарные решения художественного повествования о величии России и ее истории, несокрушимом духе, мужестве, героизме, характере и чувствах советских людей. С помощью современных технологий на главной высоте России воссоздадут образы героев-защитников Отечества, моменты кровопролитной битвы на Волге и радость Великой Победы. Основой музыкального сопровождения станут произведения Народной артистки СССР Александры Пахмутовой. В каждый показ органично встроят выступления волгоградских и московских музыкантов – подиум с роялем будет установлен на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены произведения «Свет Великой Победы» будут поддерживаться спецэффектами.

Важно: 7 мая  с 16.00 до 22.00 вход на Мамаев курган будет закрыт. Доступ откроют с 22-00 – первый показ для зрителей состоится в 23-00. При этом вход будет только от подножия Мамаева кургана, со стороны проспекта Ленина. 8 и 9 мая с 16.00 вход на Мамаев курган также будет осуществляться только снизу – из парка Победы со стороны проспекта Ленина. Выйти можно будет и вниз — к проспекту Ленина, и вверх — на ул. Рокоссовского.

По мере заполнения зрителями территории для просмотра «Света Великой Победы» проход на Мамаев курган будет регулироваться сотрудниками правоохранительных органов.

8 мая показы состоятся в 20-30, 21-30, 22-30 и 23-30. 9 мая аудиовизуальное представление покажут в 20.30, 21.30, 22.30.  

Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Акция «Свет Великой Победы» будет проходить на Мамаевом кургане – главной высоте России, которая входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва». Состоятся торжественные мероприятия в День Победы и в музее-панораме «Сталинградская битва», а также в Мемориально-историческом музее. 

На площади перед зданием музея-панорамы 9 мая будет работать интерактивная площадка, организованная Волгоградским областным общественным радиоклубом «Импульс». Все желающие смогут ознакомиться с представленными образцами радиопередающей аппаратуры времен Великой Отечественной войны, а также выйти в эфир и передать свои поздравления с Днем Победы.


В Мемориально-историческом музее (перед ж/д вокзалом) будут работать музыкальная площадка «Песни военных лет» и интерактивная площадка «Шел солдат». Здесь же пройдет мастер-класс по изготовлению объемной бумажной аппликации «Растет в Волгограде березка».

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) 

С 12.00 до 16.00 в Центральном парке Волгограда 9 мая будет проходить выставка ретроавтомобилей. Экспозиция традиционно развернется на дороге болельщиков возле крытого автодрома. Волгоградцы увидят культовый советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга», ВАЗ-2101 «Жигули», советский внедорожник ГАЗ-69А, вездеход ЗАЗ-967, «Запорожец» и мотоциклы. С машинами можно сфотографироваться на память, а также пообщаться с их владельцами.

В 15.00 в ЦПКиО стартует большой праздничный концерт «Огонь Победы в наших сердцах» с участием волгоградских и волжских творческих коллективов . Место проведения – на главной сцене парка. В программе – выступления ансамбля казачьей и народной песни «Золотые Купола», оркестра гитаристов детской музыкальной школы №3, вокального ансамбля «Камертон», студии танцевального спорта «Акварель» и других артистов. Стихи о войне прочтет волгоградская поэтесса, композитор, лауреат всероссийских конкурсов Любовь Павлова.

Экскурсии, выставки и не только 

Начиная с 11.00 на верхней террасе Центральной набережной Волгограда горожане и гости города-героя смогут посетить выставку работ учащихся художественных отделений детских школ искусств «Салют Победы». В это же время у фонтана «Искусство» начнется работа «Аллеи оживших скульптур» – актеры в специальном гриме и костюмах будут создавать для волгоградцев атмосферу победной весны 1945 года.

В 15.00 на верхней террасе состоится вокально-хореографический фестиваль «Дети мира Великой Победе», по окончании которого начнется концерт с участием коллективов художественной самодеятельности национальных объединений, творческих коллективов города и артистами «Волгоградконцерта».


Пешеходные прогулки для туристов и экскурсантов в честь 9 Мая пройдут на набережной Волгограда в границах: амфитеатр – мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31». Время проведения экскурсий: 11.00–11.30, 12.00–12.30, 13.00–13.30, 14.00–14.30. Точка сбора – амфитеатр, наб. 62-й Армии, 2в.

