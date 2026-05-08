



В волгоградский аэропорт, работа которого приостановлена до 12 мая, приехали сотрудники транспортной прокуратуры.

- Из-за корректировок расписания прилетов и вылетов воздушных судов в некоторых аэропортах Южного транспортного региона имеются задержки рейсов, - напомнили в пресс-службе ведомства. – Транспортные прокуроры отслеживают оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров.

Обратиться с жалобой в надзорное ведомство волгоградцы, не сумевшие улететь в точку назначения, могут по телефону горячей линии – 8-919-899-87-33.

Сегодня утром стало известно о массовой задержке рейсов. Уже позже в Росавиации назвали причину серьезных сдвигов в расписании – из-за попадания дронов в здание расположенного в Ростове-на-Дону филиала «Аэронавигация Юга России» работа 12 аэропортов, включая волгоградский, была приостановлена.

Вскоре горожанам озвучили решение о закрытии воздушного пространства над югом страны до 12 мая. Глава Минтранса Андрей Никитин распорядился задействовать поезда и автобусы для перевозки пассажиров, планировавших вылететь в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.

Фото Южной транспортной прокуратуры