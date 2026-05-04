Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской области





Стали известны подробности расследования гибели четверых человек на Волге в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело ведет волгоградский следственный отдел по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены допросы свидетелей, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, добавили в ведомстве.







Ранее информагентство сообщало об обнаружении тела последнего погибшего - волгоградского бизнесмена Александра Назарова. Оно было найдено в районе крушения лодки. Среди погибших также оказались топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, Владимир Шаповалов, друг семьи бизнесмена Назарова, его личный водитель Игорь Прохоров. Поиски волгоградского застройщика и главы торгово-промышленной группы «БИС» осложнялись шквалистым ветром.