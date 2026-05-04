Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской области

Стали известны подробности расследования гибели четверых человек на Волге в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело ведет волгоградский следственный отдел по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Напомним,
24 апреля 2026 года в акватории реки Волги около села Громки Светлоярского района Волгоградской области произошло опрокидывание маломерного судна с четырьмя мужчинами на борту. Все они скончались от утопления.
В ходе поисковых мероприятий в первые сутки тела трёх мужчин в возрасте 41, 61 и 62 лет были обнаружены и извлечены из воды. В последующем обнаружено местонахождение моторной лодки, работы по ее извлечению из воды осложняются погодными условиями и в настоящее время продолжаются. Кроме того, найдено тело четвертого 61-летнего погибшего мужчины.
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта при управлении моторной лодкой, а также неблагоприятные погодные условия. После извлечения судна из воды оно будет проверено на предмет технической исправности.
По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены допросы свидетелей, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, добавили в ведомстве.
Ранее информагентство сообщало
об обнаружении тела последнего погибшего - волгоградского бизнесмена Александра Назарова. Оно было найдено в районе крушения лодки. Среди погибших также оказались топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, Владимир Шаповалов, друг семьи бизнесмена Назарова, его личный водитель Игорь Прохоров. Поиски волгоградского застройщика и главы торгово-промышленной группы «БИС» осложнялись шквалистым ветром.