Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской области

Расследования 04.05.2026 11:27
Стали известны подробности расследования гибели четверых человек на Волге в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело ведет волгоградский следственный отдел по  ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, 24 апреля 2026 года в акватории реки Волги около села Громки Светлоярского района Волгоградской области произошло опрокидывание маломерного судна с четырьмя мужчинами на борту. Все они скончались от утопления.
В ходе поисковых мероприятий в первые сутки тела трёх мужчин в возрасте 41, 61 и 62 лет были обнаружены и извлечены из воды. В последующем обнаружено местонахождение моторной лодки, работы по ее извлечению из воды осложняются погодными условиями и в настоящее время продолжаются. Кроме того, найдено тело четвертого 61-летнего погибшего мужчины.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта при управлении моторной лодкой, а также неблагоприятные погодные условия. После извлечения судна из воды оно будет проверено на предмет технической исправности.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены допросы свидетелей, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее информагентство сообщало об обнаружении тела последнего погибшего - волгоградского бизнесмена Александра Назарова. Оно было найдено в районе крушения лодки. Среди погибших также оказались топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, Владимир Шаповалов, друг семьи бизнесмена Назарова, его личный водитель Игорь Прохоров. Поиски волгоградского застройщика и главы торгово-промышленной группы  «БИС» осложнялись шквалистым ветром.


