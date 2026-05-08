В волгоградском аэропорту задерживается более 15 рейсов





Больше 15 рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту сегодня, 8 мая. Один рейс до Санкт-Петербурга отменен.

На девять часов смещается прибытие самолета авиакомпании «Россия» из Еревана. Вместо 9:20 его ждут в авиагавани только в 18:20.

Три часа ожидания придется выдержать и волгоградцам, прилетающим из Москвы накануне Дня Победы. Рейс компании «Аэрофлот» встретят в Гумраке в 12:30. В сторону столичного Шереметьево он вылетит в 13:20 вместо 10:30.

Пассажиры с билетами авиакомпании «Победа» прибудут из Москвы с опозданием более чем на час – в 10:50. А вот горожанам, выбравшим для перелета компанию S7, придется скорректировать свои планы на полтора часа, ведь из Москвы их рейс прибудет не в 13:05, а в 14:40.

Сразу несколько самолетов задержатся и по пути из Санкт-Петербурга в Волгоград. Так, рейс компании Smartavia отстанет от расписания на два часа и приземлится в Гумраке в 13:15. В Пулково он вылетит в 14:05.

Авиакомпания «Россия» предупреждает о задержке борта на четыре часа. В 15:50 прибыв в Волгоград, отправиться в обратный путь он будет готов спустя час. Четыре часа своего вылета в северную столицу придется подождать и волгоградцам с билетами «Аэрофлота». Вместо 11:50 самолет приземлится только в 15:50.

Вечерний рейс из Санкт-Петербурга, запланированный компанией «Победа», сегодня был вовсе отменен.

Напомним, что накануне в регионе не объявляли ни режима беспилотной опасности, ни плана «Ковер». Однако на других территориях страны, в том числе в Московской области, дежурным расчетам ПВО пришлось уничтожать украинские дроны.

Фото Павла Мирошкина