



В Волгограде произошли кадровые изменения в руководящем составе Общественной организации «Федерация фехтования Волгоградской области». Пост президента областной федерации занял ветеран спорта, тренер высшей категории Юрий Мерибанов.

Переизбрание руководителя Федерации фехтования Волгоградской области состоялось 15 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», единогласно кандидатура Юрия Эдуардовича была одобрена на внеочередном общем собрании общественной организации. Также единогласным решением участников собрания полномочия прежнего президента федерации Татьяны Воронцовой прекращены досрочно. По данным информагентства, данные решения утверждены Министерством юстиции РФ. 5 мая соответствующие изменения были внесены в учредительные документы Общественной организации «Федерация фехтования Волгоградской области» и отражены в официальных открытых источниках.





Юрий Эдуардович Мерибанов имеет 20-летний тренерский стаж, мастер спорта СССР. В 2008 году Мерибанову присвоена высшая тренерская категория.

На сегодня в Федерации фехтования Волгоградской области состоят три спортивные организации – «Динамо» (Волгоград), ДЮЦ (Волгоград) и СШ №3 в городе Волжском. Аккредитованы в федерации 66 спортсменов – все воспитанники перечисленных организаций.

Спортивное сообщество поздравляет Юрия Эдуардовича с назначением на пост президента Федерации фехтования Волгоградской области.

Фото: Федерация фехтования России, архив ИА «Высота 102»