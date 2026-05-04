Волгоградец открыл стрельбу после ссоры с таксистом

В Краснооктябрьском районе Волгограда задержан 33-летний местный житель за стрельбу из пистолета. Как уточнили полицейские, происшествие случилось накануне в результате конфликта с водителем такси.

Установлено, что таксист приехал на вызов по указанному адресу, где у него произошел конфликт с клиентом. В результате пассажир несколько раз выстрелил из неустановленного оружия, похожего на пистолет. Таксист обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали стрелка. Им оказался ранее судимый местный житель. Он сознался в содеянном. По месту жительства у него изъят охолощенный пистолет и 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. По ч. 2 ст. 213 УК РФ подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.





