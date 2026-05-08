



Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и на территории Мясниковского района.

Так, в Таганроге обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. В результате был поврежден гаражный бокс. Возгорание удалось оперативно локализовать.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь пострадали сразу несколько частных домов. Частично разрушена кровля, выбиты оконные стекла, дополнительно зафиксировано возгорание древесины. К счастью, никто не пострадал, пожар удалось потушить. Также в районе произошел пожар в Юго-Восточной промзоне - после падения ракеты вспыхнули складские помещения, а затем рухнуло само здание.

В Ростове в переулке Аэроклубовском из-за атаки и падения осколков БПЛА пострадали: остекление жилых домов, газовая труба и грузовой автомобиль. Также загорелось дерево. Пострадавших нет. В первомайском районе произошло возгорание административного здания.

В Батайске на ул. Социалистической была разрушена кровля и оконные блоки хозпостройки.

В ходе отражения воздушной атаки средствами ПВО были уничтожены дроны и ракета над Таганрогом и Азовским морем.

Напомним, сразу в нескольких аэропортов, в том числе в Волгограде, приостановили работу из-за попадания украинских дронов в здание филиала «Аэронавигации Юга России», который также находится в Ростовской области.