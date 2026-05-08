«Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
 Добровольцы СВО получат особые льготы при расчете пенсий
Период службы в добровольческих отрядах во время специальной военной операции будет учитываться при расчете военной пенсии. Как передает ТАСС, поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России. ...
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и на территории Мясниковского района. 

Так, в Таганроге обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. В результате был поврежден гаражный бокс. Возгорание удалось оперативно локализовать.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь пострадали сразу несколько частных домов. Частично разрушена кровля, выбиты оконные стекла, дополнительно зафиксировано возгорание древесины. К счастью, никто не пострадал, пожар удалось потушить. Также в районе произошел пожар в Юго-Восточной промзоне - после падения ракеты вспыхнули складские помещения, а затем рухнуло само здание. 

В Ростове в переулке Аэроклубовском из-за атаки и падения осколков БПЛА пострадали: остекление жилых домов, газовая труба и грузовой автомобиль. Также загорелось дерево. Пострадавших нет. В первомайском районе произошло возгорание административного здания. 

В Батайске на ул. Социалистической была разрушена кровля и оконные блоки хозпостройки. 

В ходе отражения воздушной атаки средствами ПВО были уничтожены дроны и ракета над Таганрогом и Азовским морем.

Напомним, сразу в нескольких аэропортов, в том числе в Волгограде, приостановили работу из-за попадания украинских дронов в здание филиала «Аэронавигации Юга России», который также находится в Ростовской области.

Лента новостей

11:10
В Волгограде Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда на площади Павших БорцовСмотреть фотографии
10:43
Силовики в Волгограде почтили память героев-чекистов, отдавших жизни за ПобедуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцам рассказали о смертельной опасности модных яиц пашот и стейков с кровьюСмотреть фотографии
10:19
Ремонтника волгоградских мостов уличили в сбросе стройотходов на почвуСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде формируют основание четырехполосного участка улицы АнгарскаяСмотреть фотографии
10:15
Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУСмотреть фотографии
09:54
Суд взыскал с волгоградки 3,5 млн рублей за обман с раскруткой брэнда Ксенией БородинойСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде парализована работа аэропорта. Что известно к этому часуСмотреть фотографии
09:19
Аэропорты юга России приостановили работу из-за попадания дронов в логистический центрСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом поисковики СК подняли останки четверых красноармейцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
В волгоградском аэропорту задерживается более 15 рейсовСмотреть фотографии
08:08
«Форму закупали у Бондарчука»: волгоградцам покажут уникальный макет военной операции под СталинградомСмотреть фотографии
07:57
«Каустик» уверенно переиграл «Скиф» в матче СуперлигиСмотреть фотографии
07:32
Минобороны: над регионами России уничтожили 264 дрона ВСУСмотреть фотографии
07:04
Опубликовано видео грандиозного «Света Великой Победы» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:45
«От масштабов пребываем в шоке»: жительница Дубовки проткнула покрышки не менее 20 машин соседейСмотреть фотографии
06:30
Дожди с майскими грозами «пропишутся» в Волгограде на несколько днейСмотреть фотографии
06:08
В Волгограде хмурое небо над Мамаевым курганом раскрасил «‎Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
21:11
«Макс» поможет волгоградцам найти бесплатный выход в интернетСмотреть фотографии
20:36
«Спартак‑Волгоград» уступил «Буревестнику» в четвертьфинале женской Евразийской ватерпольной лигиСмотреть фотографии
19:39
Преступный вояж закончился для 21-летней волгоградки драмой с лужей крови на полуСмотреть фотографии
19:33
«Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетияСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Волгограду на два дня вернули историческое название «город-герой Сталинград»Смотреть фотографии
18:54
Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфикСмотреть фотографии
17:49
Волгоградцы идут пешком из-за остановки движения СТСмотреть фотографии
17:38
Владислав Кузнецов назначен новым прокурором ВолгоградаСмотреть фотографии
17:24
Суд огласит приговор главе района Ивану Гелю после майскихСмотреть фотографии
17:10
«Воинский эшелон» прибудет в Волгоградскую область 10 маяСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде провокаторы тиражируют фейковое постановление губернатораСмотреть фотографии
16:30
Студенты политеха в Волгограде массово станцевали вальс ПобедыСмотреть фотографии
 