«Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

 Склад, транспорт и дома повреждены в Ростовской области в результате удара ВСУ
Ростовская область пережила ночь атаки ракетами ВСУ. Как передает Привет-Ростов, губернатор области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале 8 мая опубликовал сводку о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Разрушения...
 Добровольцы СВО получат особые льготы при расчете пенсий
Период службы в добровольческих отрядах во время специальной военной операции будет учитываться при расчете военной пенсии. Как передает ТАСС, поправки к положениям о расчете выслуги лет приняло правительство России. ...
«Каустик» уверенно переиграл «Скиф» в матче Суперлиги

В матче финального этапа Суперлиги за 9-12 места волгоградский «Каустик» уверенно переиграл омский «Скиф» со счётом 38:29. Хозяева взяли уверенный реванш за поражение в первом круге, продемонстрировав слаженную командную игру и высокую реализацию моментов.

Первые минуты матча прошли в равной борьбе. Команды обменивались атаками, и до пятой минуты соперники шли вровень. Затем волгоградцы начали наращивать преимущество за счёт чётких позиционных атак и быстрых отрывов и уже к 11‑й минуте ушли в отрыв – 11:6.

Ключевую роль сыграли Владислав Алексанян, Даниил Кольцов и Константин Кудинов, которые не только забивали сами, но и создавали моменты для партнёров. К перерыву счёт составил 20:13 в пользу волгоградцев – комфортный отрыв, позволивший хозяевам контролировать игру во втором тайме.

Вторая половина матча началась с активных действий «Скифа», который попытался сократить отставание. Максим Дроздов и Алексей Карибов усилили давление на оборону «химиков», а дальние броски Степана Шарко и Владислава Наумука создавали угрозу воротам.

Однако «Каустик» грамотно сдерживал натиск, сохраняя высокий темп и отвечая острыми контратаками. Надёжную игру в рамке продемонстрировал голкипер хозяев Никита Михайлов, отразивший 42 % бросков. Финальный счёт – 38:29 – отражает преимущество волгоградцев на протяжении всей встречи.

«Каустик» (Волгоград) – «Скиф» (Омск) – 38:29 (20:13).

7 мая. Финальный этап. Группа «Б». 9-12 места. Волгоград. ФОК «Молодёжный». 500 зрителей.

Судьи: Антон Анташев (Тольятти), Иван Мельников. (Москва).

«Каустик»: Михайлов – Кольцов (12), Акрамов (8), Глущенко (2), Кудинов (3), Светлов (3), Алексанян (5) – Великанов, Косенков (2), Кислюк, Ибраков (1), Палащенко (1), Филёв, Токмаков, Косогов, Васильев (1).

«Скиф»: Попов – Дроздов (6), Шарко (2), Томилин (1), Каюмов, Наумук (4), Грамыко (3) – Костенко, Копосов (1), Валевич, Карибов (6), Костюченко (2), Яшкин (1), Киселёв (3), Анкундинов.

7-метровые/голы: 3/2 – 4/2.

Удаления: 1 – 0.

Потери: 8 – 10.

Благодаря этой победе «Каустик» покинул последнюю строчку в турнирной таблице и подарил болельщикам надежду на успешную борьбу за место в Суперлиге. Следующий матч волгоградский клуб проведёт 19 мая в 18:30 на площадке ФОК «Молодёжный» против астраханского «Динамо».

Александр Веселовский

Фото Александра Овсиенко

Спорт 08.05.2026 07:57
