



Тело последнего погибшего в результате крушения лодки в Волгоградской области найдено. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ Астраханской области «Областная спасательно-пожарная служба «Волгоспас», погибшего волгоградского бизнесмена и застройщика, главы ТПГ «БИС» Александра Назарова обнаружили примерно в том месте, где потерпела крушение лодка с четырьмя рыбаками - в Светлоярском районе.



Напомним, трагедия произошла 24 апреля. Группа из четырех мужчин возвращалась с рыбалки в районе села Громки во время шторма на Волге. По предварительной версии, плавательное средство могло перевернуться из-за сильных волн.



Тела троих мужчин были найдены почти сразу. Среди погибших оказались топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, Владимир Шаповалов, друг семьи бизнесмена Назарова, его личный водитель Игорь Прохоров. По данному факту следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело. Причиной смерти троих мужчин стало утопление.



После трагедии были организованы масштабные поиски. Работу спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия и сильный ветер.

