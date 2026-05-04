Под Волгоградом ветеринар отправлял на убой непроверенный скот



Под Волгоградом завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего одной из ветеринарных лечебниц Палласовского района. Он обвиняется в служебном подлоге, сообщили в СУ СК по Волгоградской области.



В период с лета 2024 года по весну 2025 года обвиняемый неоднократно оформлял и подписывал ветеринарно-сопроводительные документы на забой КРС для одного из фермерских хозяйств, не проводя при этом обязательный ветеринарный осмотр животных и не проверяя их на соответствие установленным требованиям. Аналогичные нарушения допускались и при оформлении документов, связанных с оборотом молочной продукции.



При этом в официальные документы вносились ложные сведения о безопасности продукции животного происхождения. Это позволяло хозяйствующим субъектам беспрепятственно реализовывать мясную и молочную продукцию. И могло нести угрозу жизни и здоровью граждан.



Дело в ближайшее время рассмотрит районный суд.



