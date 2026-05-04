Главное

Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

Актуально

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Федеральные новости
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Расследования

«Зацепила удочкой провода»: на берегу ерика под Волгоградом рыбачку убило током

Расследования 04.05.2026 15:07
0
04.05.2026 15:07


В Волгоградской области на территории Ленинского района 1 мая разыгралась трагедия на берегу ерика Плотинка. Как сообщает ИА «Высота 102», во время рыбалки от удара током здесь погибла 37-летняя женщина.

По информации экстренных служб, вызов на берег ерика – в полукилометре от хутора Горная поляна в Ленинском районе – поступил вечером 1 мая. Прибывшие на место медики оказались не в силах спасти пострадавшую.  

– В тот день женщина вместе с супругом и сынишкой отправились на рыбалку. Во время забрасывания спиннинга она, вероятнее всего, зацепила снастью провода линии электропередач, в результате чего получила сильнейший удар током. На руке у нее осталась характерная отметина, – сообщил источник информагентства. 

На место происшествия выезжали представители правоохранительных органов. По информации жителей хутора, тело погибшей осматривали следователи. 

В СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили факт происшествия. В пресс-службе сообщили о проведении процессуальной проверки. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.05.2026 15:07
Расследования 04.05.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2026 11:27
Расследования 04.05.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2026 10:53
Расследования 04.05.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2026 09:41
Расследования 04.05.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2026 08:53
Расследования 04.05.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.05.2026 15:19
Расследования 01.05.2026 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 19:30
Расследования 30.04.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 17:10
Расследования 30.04.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 13:51
Расследования 30.04.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 13:05
Расследования 30.04.2026 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 12:24
Расследования 30.04.2026 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 11:42
Расследования 30.04.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2026 08:54
Расследования 30.04.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.04.2026 23:57
Расследования 29.04.2026 23:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.04.2026 20:40
Расследования 29.04.2026 20:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
Росавиация из-за атаки БПЛА остановила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
15:47
Под Волгоградом дознавателя осудят за подделку протокола по уголовному делуСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом открыли памятную стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области 4 мая повторно объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
15:14
Сразу в лето? Синоптики пообещали к 7 мая до +28 градусов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:07
«Зацепила удочкой провода»: на берегу ерика под Волгоградом рыбачку убило токомСмотреть фотографии
14:51
Волгоградские школьники вошли в топ призёров всероссийской олимпиадыСмотреть фотографии
14:14
Выстрел памяти прозвучит на Мамаевом кургане 9 маяСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 5, 7 и 10Смотреть фотографии
13:30
Под Волгоградом суд избавил бойца СВО от родственников-аферистовСмотреть фотографии
13:06
Будем без воды? Под Волгоградом ночью обрушился и высох оросительный каналСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
В Волгоградской области промотгрузка достигла 227 млрд рублейСмотреть фотографии
12:26
16-летней волжанке вынесли приговор за сбитую электросамокатом женщинуСмотреть фотографии
12:15
Андрей Бочаров поручил подготовить летние лагеря для волгоградских детейСмотреть фотографии
12:04
Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Волгограда 4 маяСмотреть фотографии
11:54
Кудрявого пеликана выпустили на волю после реабилитации в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде водитель иномарки погиб после лобового тарана опоры ЛЭПСмотреть фотографии
11:27
Названы версии причин гибели четырех рыбаков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец открыл стрельбу после ссоры с таксистомСмотреть фотографии
10:41
РПН назвал, кому из волгоградцев грозит заражение сибирской язвойСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом рассчитают размер вреда от разрушения грунтовой дамбыСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцам назвали самое выгодное время для отпусковСмотреть фотографии
09:53
Волгоградцам напомнили о налоговых льготах для пенсионеровСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом ветеринар отправлял на убой непроверенный скотСмотреть фотографии
08:53
Нашли на месте крушения: стали известны подробности гибели волгоградского бизнесмена Александра НазароваСмотреть фотографии
08:16
Укороченная на 1 час рабочая неделя началась для волгоградцевСмотреть фотографии
07:40
Минобороны: в Волгоградской области сбили БПЛА с 3 на 4 маяСмотреть фотографии
07:36
«Спартак» уступает «Динамо‑СШОР», серия переезжает в АстраханьСмотреть фотографии
07:20
12-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Центральном парке Волгограда зацвела сакураСмотреть фотографии
 