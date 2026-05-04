



В Волгоградской области на территории Ленинского района 1 мая разыгралась трагедия на берегу ерика Плотинка. Как сообщает ИА «Высота 102», во время рыбалки от удара током здесь погибла 37-летняя женщина.

По информации экстренных служб, вызов на берег ерика – в полукилометре от хутора Горная поляна в Ленинском районе – поступил вечером 1 мая. Прибывшие на место медики оказались не в силах спасти пострадавшую.

– В тот день женщина вместе с супругом и сынишкой отправились на рыбалку. Во время забрасывания спиннинга она, вероятнее всего, зацепила снастью провода линии электропередач, в результате чего получила сильнейший удар током. На руке у нее осталась характерная отметина, – сообщил источник информагентства.

На место происшествия выезжали представители правоохранительных органов. По информации жителей хутора, тело погибшей осматривали следователи.

В СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили факт происшествия. В пресс-службе сообщили о проведении процессуальной проверки.

