Волгоградок Екатерин зовут 9 мая спеть хором на набережной «Катюшу»





9 мая в Волгограде пройдёт патриотическая акция, принять участие в которой приглашают всех девочек, девушек и женщин с именем Екатерина. Как сообщает ИА «Высота 102», организаторы челленджа предлагают волгоградкам массово исполнить «Катюшу».

Участниц просят девушек соблюдать дресс-код. На Катюшах должны быть надеты весенние платья или юбки с рубашкой, также желательно, чтобы плечи были покрыты платком, волосы желательно заплести в косичку.

Встреча участниц запланирована у фонтана «Искусство» в 10:00. Организаторы надеются, что в мероприятии примут участие несколько сотни волгоградок.

