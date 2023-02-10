В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамиды





В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении руководителя очередного кредитного кооператива. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, на очередную мошенническую схему указали в ходе личного приема прокурору Кировского района Дмитрию Васютенко члены КПК. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки.

– Установлено, что фигурант уголовного дела в период 2009 по 2022 годы привлекал средства волгоградцев, обещая выплачивать высокий процент по вкладам. При этом организация действовала по принципу финансовой пирамиды – денежные средства участникам частично выплачивались за счет поступлений от новых вкладчиков, – сообщила Черединина. – Получив таким способом более 3,5 млн рублей, мужчина распорядился деньгами по своему усмотрению, не выполнив финансовые обязательства перед гражданами.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.

– Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, – сообщает представитель прокуратуры.