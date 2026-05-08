Бастрыкин проверит причины сноса стадиона в волгоградском поселке

Главу Следственного комитета России заинтересовало видеообращение жителей волгоградского поселка Второй километр, которые попросили Александра Бастрыкина помочь им сохранить местный стадион. Председатель СК, как сообщили в Следкоме, запросил доклад по доводам обращения жителей.

Жители поселка, который находится в Дзержинском районе Волгограда, указали, что они своими силами восстанавливали стадион, но в районной администрации распорядились снести все самовольные постройки, в списке которых оказались футбольные ворота, флагштоки и т.п.

- Авторы обращения отмечают, что в поселке ранее были закрыты школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, а дороги и водопровод не ремонтируются. После закрытия школы стадион остался единственным объектом социальной инфраструктуры, - говорится в сообщении следственного органа. - По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Доложить по существу вопроса главе СК поручено руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову.

Фото СК РФ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!