Благоухающие церцисы радуют волгоградцев в ЦПКиО: фото





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда зацвел церцис. Более 60 деревьев покрылись лилово-розовыми цветами. Теперь гости парка могут полюбоваться невообразимой красотой нежных цветков.

Напомним, ранее в парке зацвели сакуры. Невероятной красоты картины и благоухание привлекают многочисленных посетителей, которые с удовольствием используют их в качестве фотозон.





Волгоградцам, прогуливающимся в парке, теперь представилась возможность перейти из одной красочной аллеи в другую. Период цветения церциса длится всего несколько недель, поэтому агрономы рекомендуют жителям города-героя не откладывать визит в парк.





Цветы еще не все раскрылись, но уже привлекают своим чарующим ароматом и нежными красками. Розовые цветки пучками покрывают как ветки, так и стволы деревьев – размер яркого венчика составляет всего 20 мм. Цветение продлится до полного распускания листьев.





Ранее в Центральном парке культуры и отдыха также зацвели магнолии и миндаль.









Фото: ЦПКиО Волгограда