Дожди с майскими грозами «пропишутся» в Волгограде на несколько дней





Освежающие дожди с майскими грозами задержатся в Волгоградской области на несколько дней. По прогнозам синоптиков, выкладывать из сумки зонт горожанам не стоит как минимум до 10 мая.

Несмотря на ожидаемые осадки с мощными порывами ветра, погода в регионе окажется весьма приветливой. В последний рабочий день накануне праздничных выходных Волгоград прогреется до 26-28 градусов. В некоторых районах Волгоградской области температура и вовсе поднимется до +32.

По-настоящему теплым в регионе ожидается и завтрашний день. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде с грозами, который, наверняка, не успеет нарушить планы горожан, собравшихся на прогулку по городу. В воскресенье, 10 мая, температура воздуха в Волгограде снизится до 22-24 градусов тепла. Вкупе с майскими грозами в город придут и легкие осадки. В области же ожидается не просто мелкий дождь, а полноценный ливень, сообщают специалисты ЦГМС.

