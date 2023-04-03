Расследования

В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиков

Расследования 03.04.2023 17:01
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03.04.2023 17:01


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 61,5 млн рублей. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина возглавлял потребительский кооператив «Станичник», работа которого фактически строилась по принципу финансовой пирамиды. То есть проценты по вкладам выплачивались первым клиентам за счет взносов новых членов кооператива. 

– Председатель ПК «Станичник» действовал таким образом с июня 2019 по май 2021 года. Клиентов привлекали высокие ставки по вкладам, однако какой-либо финансово-хозяйственной деятельности руководитель организации не вел, – уточняет представитель районной прокуратуры, – а полученными таким образом деньгами он распорядился по собственному усмотрению. 

Потерпевшими по делу признан 91 гражданин, общая сумма причиненного ущерба превысила 61 миллион рублей. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, возглавлял ПК, а стало быть и является фигурантом уголовного дела житель Волгограда Максим Виноградов. Вину мужчина признал лишь частично. 

Рассматривать уголовное дело будут в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. Организатору финансовой пирамиды грозит реальное лишение свободы сроком  до 10 лет. 

Справка. ПК «Станичник» был зарегистрирован в Волгограде в 2019 году. Потребительское общество в январе 2021 года стало активно распространять рекламу в региональных печатных СМИ, на билбордах и на радио. При этом у «Станичника» не имелось лицензии банка России, средства привлекались под высокий процент. Мало того, здесь предоставляли займы под залог недвижимости без соответствующего разрешения. 

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