Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик





9 мая работа общественного транспорта в Волгограде будет усилена и продлена до полуночи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с проведением мероприятия «Свет Великой Победы» изменения в работу общественного транспорта будут внесены уже 7 и 8 мая.

7 мая автобус №77 выполнит дополнительные рейсы в 23.45 от конечной остановки «ТРК «Мармелад», а 8 мая - в 24:00.

Через остановку «Стадион «Волгоград Арена» 7 и 8 мая в сторону ул. Грамши троллейбус №8а выполнит заключительный рейс в 0:21, а №9 – в 0:13. В сторону Тулака троллейбус №8а отправится в 0:14, а в сторону Жилгородка троллейбус №10а – в 0:17.

Вечером 9 мая троллейбусные маршруты продолжат работу до полуночи. Маршруты № 8А «Инструментальный завод» – «Оптово-строительный рынок», № 9 «Детский центр - Нижний поселок ВГТЗ», №10 «Пл. Куйбышева» - «Жилгородок», № 15А «Пл. Куйбышева» - «Ул. Ессентукская» в позднее вечернее время будут курсировать с интервалом 15-20 минут.

Ориентировочное время прохождения всеми указанными маршрутами через остановку «Ул. Комсомольская» - около полуночи.

Электробусный маршрут №15 «Ж/Д Вокзал» - «Ул. Тополевая» также продлит работу и отправится от «Ул. Комсомольской» в сторону Кировского района в 23:35.

Скоростной трамвай 7 - 9 мая в сторону «Ельшанки» от «Волгоград Арены» отправится в 00:17. В сторону ВГТЗ последние вагоны пойдут в 00:10, а в сторону «Гимназии №14» – в час ночи. Последнее отправление от станции «Ельшанка» до станции «ВГТЗ» в указанные даты – в 00:06. Через остановку «Волгоград Арена» вагоны проследуют в сторону «Ельшанки» в 23:36, а в сторону «ВГТЗ» - 00:25.

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 10 продлят свою работу 7 - 9 мая – последние отправления от «Детского центра» до конечных станций состоятся около полуночи. Маршрут №3 также продлит работу от «Ул. КИМ» в 23:43.

Для жителей южных районов предусмотрен спецрейс по маршруту «Краснооктябрьская» - «Шпалопропитка». Отправление от о.п. «Мамаев Курган» в 22:45, от о.п. «Волгоград-1 в 22:55. Прибытие на о.п. «Шпалопропитка» 23:59.

Дополнительный поезд назначен и направлении «Волгоград-1» - «Волжский». Отправление от ж/д вокзала в 22.40, от о.п. «Мамаев Курган» в 22.48. Прибытие в Волжский в 23.31.

Напомним, что 7, 8 и 9 мая будет ограничена работа остановок общественного транспорта «Мамаев курган» на 1-й и 2-й Продольных магистралях. Остановка, расположенная по пр. им. Ленина, временно отменяется с 7 мая до 23:50 9 мая. Остановка по ул. Рокоссовского временно не работает на высадку и посадку пассажиров 7 мая с 16:00 до 23:50, 8 мая с 10:00 до 23:50 и 9 мая с 6:00 до 23:50.