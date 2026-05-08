В Волгограде парализована работа аэропорта. Что известно к этому часу





Попавшие в логистический центр Ростова-на-Дону беспилотники парализовали работу аэропортов на юге России. К этому часу в авиагавани Волгограда задерживается 15 рейсов, один – отменен. Что известно о происшествии, и что делать не вылетевшим вовремя пассажирам, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

ЧП в логистическом центре

О попадании дронов в здание филиала «Аэронавигации Юга России», в котором управляют воздушным движением в южных регионах страны, стало известно сегодня утром. В пресс-службе Росавиации отметили, что сотрудники центра остаются в безопасности, однако их работа, а также работа коллег на местах подверглась серьезным корректировкам.

- Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста, - сообщили в пресс-службе Росавиации. – Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00.

Что происходит в аэропорту Волгограда?

Из-за временной паузы в воздушной гавани Волгограда задерживается сразу 15 рейсов. Вовремя вернуться домой не могут отдыхавшие в Ереване туристы, а также пассажиры трех московских и трех питерских рейсов. С опозданием на несколько часов в столицы вылетят и волгоградцы, решившие отметить День Победы вне дома. Все запланированные на сегодня рейсы перенесены как минимум на 15:00. Максимальное время задержки составляет сейчас 8 часов.





С пассажирами, узнавшими о сдвигах в расписании уже на месте, работают представители авиакомпаний. Решение о том, ждать ли вылета самолета в терминале или уезжать домой, волгоградцы принимают самостоятельно.

Куда звонить, если рейс задержан?

Уточнить обо всех изменениях в работе авиагавани и сдвигах в расписании пассажиры могут в едином колл-центре - +7 (8442) 32-60-48. Все корректировки оперативно отражаются и на онлайн-табло.

