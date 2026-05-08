



Новоаннинский районный суд поставил точку в деле о создании местной жительницей Альбиной У. нового косметического брэнда. Волгоградка согласилась за 3,5 млн рублей помочь москвичке Марии С. создать новый косметический брэнд с оригинальным дизайном и упаковкой, зарегистрировать его и раскрутить в блогосфере.

- Заказчица со своей стороны исполнила все условия договора, передав Альбине У. денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Из указанной суммы на заработную плату исполнителю предусмотрено 800 тыс. рублей, остальные денежные средства должны были быть потрачены на приобретение кремов для рук, масел для кутикулы, коробок и упаковок для продукции, а также для оплаты рекламы блогера Ксении Бородиной, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Однако, получив кругленькую сумму, волгоградка не спешила выполнять соглашение и вскоре пропала. Москвичка была вынуждена подготовить иск.

Отметим, Новоаннинский районный суд требования Марии С. поддержал, обязав волгогардку вернуть 3,5 млн рублей, а также неустойку в размере 260 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»