Минобороны: над регионами России уничтожили 264 дрона ВСУ





На фоне объявленного Россией перемирия в честь Дня Победы над территорией страны уничтожили 264 украинских беспилотника. Волгоградскую область очередная террористическая атака обошла стороной.

Накануне праздничного дня БПЛА самолетного типа уничтожили в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Спокойной сегодняшняя ночь, увы, не выдалась и у жителей Воронежской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей.

Смертоносные летательные аппараты дежурные расчеты ПВО уничтожили также в Краснодарском крае, в Республиках Крым и Татарстан. Перед Днем Победы очередную атаку БПЛА отразили и в Московской области.

Перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, действует с 0:00 8 мая до 10 мая. В это время все группировки российских войск, сообщают в Минобороны, прекращают боевые действия и не наносят ракетные и артиллерийские удары. Впрочем, на возможные провокации противника в стране обещают ответить адекватно. При попытке срыва праздничных мероприятий в столице Минобороны предупреждает о нанесении ракетного удара по центру Киева.

