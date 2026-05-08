



Минтранс после атаки украинских БПЛА по центру единой системы управления авиаперевозками на юге России взял дополнительную паузу для оценки ущерба, нанесённого оборудованию, и возможности оперативного ремонта. Одновременно продлён на неопределённый срок запрет работы аэропорта Волгограда, а также воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

- В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращённой частотой полётов, - добавили в Минтрансе.

По поручению министра транспорта Андрея Никитина авиаперевозчики вместе с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией должны организовать перевозку пассажиров отменённых рейсов с помощью железнодорожного и автобусного транспорта.

Отметим, на текущий момент в аэропорту Волгограда уже отменены 16 авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург компаний «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines и «Победа».

Фото из архива ИА «Высота 102»