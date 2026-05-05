«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
Волгоградский облсул подтвердил заочный приговор «теневому» директору «Дианы тур»

Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным приговор фактическому руководителю компании-перевозчика «Дианы тур» Истанбуллу Али. Защита не смогла оспорить наказание в 7 лет колонии общего режима, которое было вынесено осужденному заочно, так как он находится в международном розыске.  

- Защитник осужденного, посчитав назначенное наказание незаконным, обжаловал приговор. В своей апелляционной жалобе он просил отменить обвинительный приговор и оправдать своего подзащитного, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. - Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор суда первой инстанции оставил без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В марте текущего года Волжский городской суд Волгоградской области признал Истанбулла Али виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Ранее по этой же статье к 8 годам колонии общего режима был заочно осужден владелец ООО «Диана тур» Налча Махир. Оба покинули Россию и находятся в розыске.

Уголовные дела в отношении владельца транспортной компании и его фактического руководителя были возбуждены после страшного ДТП, в который попал автобус «Дианы тур» ночью 24 декабря 2020 года. Тогда на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области водитель рейсового автобуса в состоянии «микросна», вызванного систематическим нарушением со стороны работодателя режима труда и отдыха, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса в кювет. 


В результате 4 человека погибли и 18 пострадали. Четверо пассажиров, в числе которых 10-летний мальчик, получили тяжкие травмы. Ребенок перенес ампутацию конечностей

Судом установлено, что Истанбулл Али по просьбе Налчи Махира занялся пассажирскими перевозками и был фактическим руководителем «Дианы тур». С целью конспирации своей противоправной деятельности они предложили своему знакомому Лазареву стать индивидуальным предпринимателем, чтобы от его имени оказывать услуги по перевозке пассажиров междугородним сообщением. Лазарев зарегистрировался в качестве ИП, получил лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и стал официально оказывать услуги по перевозке пассажиров междугородними сообщениями.  

Однако Истанбулл Али фактически осуществлял руководство водителями, непосредственно разрабатывал и составлял расписание рейсов, давал указание на выход водителей в рейсы, осуществлял контроль за датой и временем их выхода в междугородние рейсы с нарушением режима рабочего времени и времени отдыха, а в отсутствии Налча Махира исполнял обязанности фактического руководителя, получая за это часть дохода от Налча. 

Приговором суда Истанбуллу Али запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией пассажирских перевозок на срок 3 года. Кроме того, судом удовлетворены гражданских иски потерпевших.


