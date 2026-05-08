Опубликовано видео грандиозного «Света Великой Победы» в Волгограде





Грандиозный «Свет Великой Победы» показали волгоградцам на Мамаевом кургане. Сливающиеся воедино изображение и живой звук рояля создали трогательную и щемящую душу программу, от которой по коже невольно бежали мурашки. Как проходила масштабная акция, смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102».





Тысячи фотографий навсегда молодых солдат бесконечной «лентой», создающей общую историю войны, тянутся по подпорным стенам. Фигура «Родины-матери» в этот момент окрашивается в тревожные оттенки, переживая самые тяжелые эпизоды Великой Отечественной. На полную мощность работают все предприятия, страна живет одной на всех мыслью и мечтой, и после тяжелейших эпизодов дым рассеивается, а большое прошлое уходит в настоящее. В финале программы авторы инсталляций по традиции заливают грандиозную скульптуру золотом, подчеркивая каждую ее деталь.

В этом году нового звучания уже традиционной акции придала живая музыка. На установленном у озера слез рояле нестареющие мелодии о войне играла Александра Пахмутова. И в этом симбиозе звука и света рождалось то, что действительно трогало за душу.

Праздничный «Свет Великой Победы» волгоградцам покажут несколько дней подряд.

Сегодня, 8 мая, показы запланированы на 20:30, 21:30, 22:30, 23:30

В День Победы «Родину-мать» осветят праздничным лучами в 20:30, 21:30, 22:30. Программа в 21:30 завершится фейерверком.

Напомним, что в этом году организаторы акции усилили меры безопасности. Так, зайти на Мамаев курган волгоградцы смогут лишь со стороны проспекта Ленина. Выйти можно будет как на проспекте, так и на улице Рокоссовского. Также полиция может ограничивать пропуск зрителей в зависимости от заполняемости мемориала. На время праздничных мероприятий скорректируют и работу общественного транспорта. 8 и 9 мая пассажиров не будут высаживать на площадках у Мамаева кургана на 1-й и 2-й Продольных.

Фото и видео Алексея Костякова