



В дни, когда в каждом третьем заведении горожанам предлагают яйцо пашот с вытекающим желтком или стейк с кровью, санитарные врачи напоминают о рисках заражения сальмонеллезом.

Что такое сальмонеллез?

Сальмонеллез – инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии, попадающие в организм человека из продуктов животного происхождения. Проявить себя в полной мере заболевание может как через несколько часов после употребления зараженных продуктов, так и спустя несколько дней.

Как заражаются сальмонеллезом?

Чаще всего опасное заболевание грозит гурманам, предпочитающим не доваривать куриные яйца и не прожаривать мясо. Источником заражения могут стать и домашние животные – крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки и птицы. К слову, подхватить опасные бактерии волгоградцы рискуют и от людей, которые не болеют сами, но при этом являются носителями инфекциями.

- Риск заболевания сальмонеллезом существует и после глотания грязной воды, - отмечают в региональном Управлении Роспотребндзора.

Как проявляет себя болезнь?

В Роспотребнадзоре отмечают, что болезнь может практически не выдавать себя, а может заявить о себе во всеуслышание. В первую очередь пациентов должны насторожить повышение температуры, общая слабость и сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный водянистый стул.

- При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности, - говорят санитарные врачи. - Если иммунитет больного не ослаблен, то сальмонеллез проходит на десятый день. Но, в случае, когда инфекцию не распознают вовремя, у пациента может начаться перитонит, инфекционно- токсический шок и полиартрит, что грозит ему тяжелыми последствиями.

Как защитить себя от сальмонеллеза?

Правила защиты кажутся максимально простыми и знакомыми каждому с детства – мыть руки перед едой, пользоваться отдельным ножом, а также разделочными досками для сырого мяса и рыбы, не есть полусырые стейки, пить только кипяченое молоко и избегать гоголя-моголя и яиц с сыром центром.

Источником опасности летом специалисты называют также непроверенный «Адыгейский» сыр и творог, продаваемый из-под полы. Во время путешествий горожанам советуют выбирать лишь проверенные заведения, не размениваясь здоровьем в сомнительных забегаловках.

Фото из архива V102.ru