В Волгограде бухгалтер похитила у своей начальницы 3 миллиона





В Волгограде раскрыли хищение крупной суммы, совершенное бухгалтером у своего работодателя. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 52-летняя женщина работала у 62-летней предпринимательницы и имела доступ к расчетным счетам с помощью цифровой электронной подписи начальницы. Пользуясь полным доверием со стороны руководителя, бухгалтер с декабря 2020 года по декабрь 2025 года периодически переводила небольшие суммы на свои счета.

- Похищенные деньги она ьиспользовала либо для погашения имеющихся задолженностей, либо тратила на личные нужды. Помимо этого, она оформила на имя потерпевшей поочередно 4 банковских кредита на общую сумму 6 миллионов 400 тысяч рублей, каждый из которых давал ей возможность частично погасить предыдущий. Всего за 5 лет она похитила у руководителя около 3 миллионов рублей, - рассказали в главке.

Обманывать свою начальницу бухгалтеру удавалось долгое время. Предпринимательница, занимающаяся бизнесом в сфере фармакологии, в бухгалтерскую деятельность не вникала. Она спохватилась только после того, как в феврале 2026 года ей стали поступать извещения из банков с требованием оплатить проценты по кредитам, что стало для нее шоком. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Но она и предположить не могла, что к этому имеет отношение ее бухгалтер.

Подозреваемая уже во всем созналась. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.



