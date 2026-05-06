Парад, салют и Свет Победы: как в Волгограде отметят 9 Мая – программа Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Когда началась игра, люди плакали»: как в Сталинграде провели легендарный матч на руинах

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

 Память 200 бойцов СВО увековечили в Саратове
В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Как сообщает ИА «СарИнформ», имена бойцов нанесли на колонны мемориала «Землякам,...
 В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
Правительство утвердило поправки, которые меняют порядок проведения экзаменов на водительские права. Как сообщило РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы, новые правила заработают с марта 2027 года.  Теперь практическое...
В Волгограде назначен суд по делу о краже миллионов по контрактам с Минобороны

В Волгограде Краснооктябрьский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении троих участников организованной группировки, обвиняемых в краже мошенническим путем  миллионов рублей по контрактам с Министерством обороны РФ. На скамье подсудимых предстанут Мамедов Р., Акобян О. и Исазаде А.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов Волгоградской области, за два года – с февраля 2022-го по сентябрь 2024-го – жертвами мошенников стали пять человек.

– Участники преступной группы обманным путем склоняли граждан к заключению контракта с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в зоне СВО. При этом Мамедов, Акобян и Исадзе гарантировали решение вопроса о ненаправлении лиц, заключивших контракт, в боевые подразделения, участвующие в зоне проведения СВО. Затем они оформляли банковские карты, на которые после заключения контракта перечислялись денежные средства, – сообщили в пресс-службе судов со ссылкой на материалы уголовного дела.

Поступившие средства злоумышленники присваивали себе. Более того, обманным путем они оформляли доверенности на управление и распоряжение всем имуществом граждан, в том числе расчетными банковскими счетами. Указанными мошенническими действиями потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Мамедов Р. обвиняется в четырех эпизодах совершения мошенничества организованной преступной группой в особо крупном размере, а также в краже в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных преступным путем, в крупном размере. Акобян обвиняется по тем же статьям, за исключением отмывания денег. Исазаде уличили в трех эпизодах, связанных с мошенничеством в особо крупном размере в составе ОПГ. В краже и отмывании последний, по данным предварительного следствия, не участвовал.

Первое судебное заседание назначено районным судом Волгограда на 15 мая.

