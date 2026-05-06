



В Волгограде Краснооктябрьский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении троих участников организованной группировки, обвиняемых в краже мошенническим путем миллионов рублей по контрактам с Министерством обороны РФ. На скамье подсудимых предстанут Мамедов Р., Акобян О. и Исазаде А.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов Волгоградской области, за два года – с февраля 2022-го по сентябрь 2024-го – жертвами мошенников стали пять человек.

– Участники преступной группы обманным путем склоняли граждан к заключению контракта с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в зоне СВО. При этом Мамедов, Акобян и Исадзе гарантировали решение вопроса о ненаправлении лиц, заключивших контракт, в боевые подразделения, участвующие в зоне проведения СВО. Затем они оформляли банковские карты, на которые после заключения контракта перечислялись денежные средства, – сообщили в пресс-службе судов со ссылкой на материалы уголовного дела.

Поступившие средства злоумышленники присваивали себе. Более того, обманным путем они оформляли доверенности на управление и распоряжение всем имуществом граждан, в том числе расчетными банковскими счетами. Указанными мошенническими действиями потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Мамедов Р. обвиняется в четырех эпизодах совершения мошенничества организованной преступной группой в особо крупном размере, а также в краже в особо крупном размере и в отмывании денег, полученных преступным путем, в крупном размере. Акобян обвиняется по тем же статьям, за исключением отмывания денег. Исазаде уличили в трех эпизодах, связанных с мошенничеством в особо крупном размере в составе ОПГ. В краже и отмывании последний, по данным предварительного следствия, не участвовал.

Первое судебное заседание назначено районным судом Волгограда на 15 мая.