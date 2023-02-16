Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в Волгограде

В Волгограде задержан 35-летний организатор финансовой пирамиды, в результате действий которого, по предварительным данным, пострадало не менее 80 жителей Волгоградской области. В ГУ МВД России по региону 16 февраля сообщили о возбуждении уголовного дела.

– 35-летний председатель кредитно-потребительского кооператива из Кировского района привлекал деньги граждан, обещая высокую прибыль. Однако никакой финансовой деятельности на самом деле не велось, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов, – сообщили в пресс-службе главка полиции. – Граждане не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги.

Полученные от волгоградцев деньги ушлый предприниматель выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов.

– По имеющейся информации, общая задолженность перед пострадавшими составляет свыше 30 млн рублей, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанным оказался учредитель КПК Пенсионная сберкасса. Офис организации, работавшей под видом потребительского кооператива, располагался на улице Одоевского, 82а.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области