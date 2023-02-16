Расследования

Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в Волгограде

Расследования 16.02.2023 12:37
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16.02.2023 12:37


В Волгограде задержан 35-летний организатор финансовой пирамиды, в результате действий которого, по предварительным данным, пострадало не менее 80 жителей Волгоградской области. В ГУ МВД России по региону 16 февраля сообщили о возбуждении уголовного дела. 

35-летний председатель кредитно-потребительского кооператива из Кировского района привлекал деньги граждан, обещая высокую прибыль. Однако никакой финансовой деятельности на самом деле не велось, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов, сообщили в пресс-службе главка полиции. Граждане не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги.

Полученные от волгоградцев деньги ушлый предприниматель выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов.

По имеющейся информации,  общая задолженность перед пострадавшими составляет свыше 30 млн рублей, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанным оказался учредитель КПК Пенсионная сберкасса. Офис организации, работавшей под видом потребительского кооператива, располагался на улице Одоевского, 82а. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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