



Ворошиловский районный суд Волгограда обязал выплатить 3 миллиона рублей семье погибшего на работе плотника, признав факт трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, с января 2025 года Андрей В. работал плотником на строительстве жилого дома в Красноармейском районе без оформления трудового договора. В августе 2025 года он проводил демонтаж опалубки, когда произошел несчастный случай – мужчина упал с высоты 8 этажа и разбился насмерть.

На суде было установлено, что плотник, несмотря на отсутствие договора, участвовал в производственном процессе в течение длительного времени. Так как факт наличия трудовых отношений был зафиксирован, суд удовлетворил требования вдовы погибшего, у которой осталось двое несовершеннолетних дочерей, о выплате компенсации морального вреда.

С ответчика – ИП Андреева Ю. - было взыскано по 1 миллиону рублей каждой из члена семьи.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.