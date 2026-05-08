



Руководители и сотрудники силовых структур – УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, военной контрразведки, региональных ГУ МВД, МЧС и ФССП, УФСИН, а также академии МВД России и спортобщества «Динамо» утром 8 мая почтили память героев-чекистов, отдавших свои жизни за Великую Победу. Как сообщает ИА «Высота 102», участники торжественных мероприятий возложили цветы к мемориалам.





Начался день с традиции, которая с 2025 года стала неотъемлемой частью памятных дней сотрудников Управления ФСБ России – с возложения цветов к бюсту Начальника УНКВД – УНКГБ СССР по Сталинградской области 1938-1944 гг. Александра Ивановича Воронина. Напомним, генерал-лейтенант Воронин возглавлял чекистский аппарат города Сталинграда и области с первого дня Великой Отечественной войны. Своей работой он внес неоценимый вклад в Победу в битве на Волге.





Неизменным центром притяжения в эти памятные дни для представителей силовых и правоохранительных ведомств, нынешних сотрудников и ветеранов, членов семей, подшефных организаций, учебных заведений и Общества «Динамо» уже много лет является памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда – защитникам города в 1942-1943 годах.

















Вот этом году возле мемориала на площади Чекистов собрались все те, для кого бессмертен подвиг сталинградских чекистов – бойцов 10-й дивизии войск НКВД, которые одними из первых встретили врага на подступах к Сталинграду, самоотверженно обороняли Сталинградский тракторный завод, сдерживали наступление немцев на Мамаевом кургане и в других стратегически важных точках. Вклад чекистов, героически погибших, отражая нацистскую армию – бесценен и навсегда останется в памяти нынешних и будущих поколений.





Сотрудники волгоградского Управления в эти дни с особой гордостью, благодарностью и теплом вспоминают ветеранов: возлагают цветы к местам захоронения ушедших из жизни чекистов-героев Великой Отечественной войны и навещают тех, чей опыт, мудрость и сила вдохновляют нас и по сей день.

Фото: предоставлены УФСБ России по Волгоградской области