Волгоградец заступился за свою бывшую жену и утопил ее сожителя

Расследования 24.07.2023 11:26
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24.07.2023 11:26
Следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, тело 44-летнего волгоградца с признаками насильственной смерти было обнаружено 21 июля на берегу реки Ахтуба недалеко от базы отдыха, расположенной в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района. Рядом был найден паспорт мужчины, по которому установили его личность.
В ходе расследования преступления выяснились все обстоятельства совершенного убийства. По версии следствия, 18 июля потерпевший совместно со своей сожительницей и ее 54-летним бывшим супругом отдыхали на берегу реки Ахтуба. Во время отдыха между мужчинами произошел конфликт.
По сведениям информагентства, бывший муж предъявил претензии нынешнему сожителю женщины за то, что тот поднимает на нее руку. Ссора переросла в драку и экс-супруг начал бить своего соперника деревянной палкой по голове, после чего утопил того в реке.
Подозреваемый задержан и сознался в совершенном преступлении. В ближайшее время суд назначит ему меру пресечения.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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