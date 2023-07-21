



Корреспондентам ИА «Высота 102» стали известны подробности о пожаре в Центральном районе Волгограда возле гостиницы Hilton Garden Inn. По словам жильцов дома по адресу проспект Ленина, 58/1, в квартире, где утром 21 июля произошло возгорание, проживали 78-летняя женщина с сыном. На пожаре погибла пенсионерка.

– Пожарные приехали к нашему дому около восьми утра. К тому времени дым уже вовсю валил из окон квартиры. Где-то в половине восьмого разгорелось у них. Кто его знает, что могло произойти? Мужчина, живший здесь, злоупотреблял алкоголем. Может быть, уснул с сигаретой. Посмотрят – скажут, что случилось, – рассуждают волгоградцы, проснувшиеся этим утром из-за пожара в своем доме.





Волгоградцы уточняют, что прибывшие на место пожарные не эвакуировали людей.

– Никого не выводили. Вот только квартиру на первом этаже всю залили водой.

По сообщению очевидцев, проживавший в квартире мужчина получил ожоги головы и верхней части туловища.

– Когда его выводили из подъезда и сажали в скорую, он был пьян, – делятся наблюдениями горожане. – Мать его погибла. Ее тело пока не забрали еще.





По словам корреспондента «Высоты 102», в доме, где произошел пожар, в настоящее время работают сотрудники газовой службы.

– По их информации, не исключено, что дом придется на время обесточить, территория вокруг дома оцеплена, – сообщает Антон Ольховатский.





Напомним, о пожаре в пятиэтажке в центре Волгограда ИА «Высота 102» сообщили утром 21 июля очевидцы. Горожане прислали в редакцию видео.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар был ликвидирован в 08.03.

Фото: Антон Ольховатский / ИА «Высота 102»