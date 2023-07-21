Происшествия

В Волгограде вспыхнул пожар около отеля Hilton Garden Inn. Есть погибший

Происшествия 21.07.2023 08:18
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21.07.2023 08:18


В Волгограде вспыхнула квартира, расположенная в доме на проспекте Ленина рядом с отелем Hilton Garden Inn около ТРК «Европа Сити Молл». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. Черный дым валит из окна на третьем этаже жилого здания.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в квартире горели домашние вещи. Пожар был ликвидирован в 8-03 ч. По предварительным данным, в пожаре погиб один человек, еще один пострадал. Подробности уточняются.

Видео читателей V102.RU
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