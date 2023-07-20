В Волгоград поступило 14 новых мусоровозов. Ожидается поставка ломовозов и самосвалов





Новый оператор по обращению с твердыми отходами к 1 августа планирует поставить в Волгоград ломовозы, самосвалы и погрузчики. Сегодня, 20 июля, в администрации Волгоградской области сообщили о поступлении в распоряжение «ЭкоЦентра» 14-ти новых мусоровозов. Это первая партия спецтехники.

– До 1 августа парк спецтехники, мобилизованной новым временным региональным оператором для устранения мусорных завалов, превысит 100 единиц, – сообщает пресс-служба администрации региона. – Парк техники формируется, в том числе, и для того чтобы оперативно заменить вышедшие из строя единицы, а также на случай отказа подрядчиков осуществлять свою деятельность.

Все машины, по сведениям обладмина, будут подключены к навигационной спутниковой системе, что позволит единой диспетчерской службе в режиме реального времени отслеживать качество уборки и корректировать графики вывоза.