Расследования

В колонии строгого режима №24 в Волгоградской области сменился начальник

Расследования 20.07.2023 10:49
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20.07.2023 10:49


В Волгоградской области 20 июля личному составу колонии строгого режима №24 представили нового руководителя. По информации пресс-службы волгоградского УФСИН России, место начальника занял подполковник внутренней службы Сергей Кухта. 

Представление состоялось при участии заместителя начальника УФСИН России по Волгоградской области полковника внутренней службы Александра Михайлова.

– Александр Сергеевич поздравил с назначением на должность нового руководителя ИК-24, пожелал эффективной и плодотворной работы, выразил уверенность в том, что Сергей Евгеньевич достойно выполнить все возложенные на него обязанности, – сообщает пресс-служба управления. 

Ранее Сергей Кухта занимал должность заместителя начальника ИК-24. Женат, имеет детей. 

Напомним, исправительная колония режима расположена в Камышинском районе Волгоградской области в поселке Мичуринский. Одновременно в колонии могут отбывать наказание до 800 осужденных по тяжким статьям. ИК-24 в том числе располагает участком общего режима на 200 мест.  

Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

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