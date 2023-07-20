В Волгоградской области 20 июля личному составу колонии строгого режима №24 представили нового руководителя. По информации пресс-службы волгоградского УФСИН России, место начальника занял подполковник внутренней службы Сергей Кухта.

Представление состоялось при участии заместителя начальника УФСИН России по Волгоградской области полковника внутренней службы Александра Михайлова.

– Александр Сергеевич поздравил с назначением на должность нового руководителя ИК-24, пожелал эффективной и плодотворной работы, выразил уверенность в том, что Сергей Евгеньевич достойно выполнить все возложенные на него обязанности, – сообщает пресс-служба управления.

Ранее Сергей Кухта занимал должность заместителя начальника ИК-24. Женат, имеет детей.

Напомним, исправительная колония режима расположена в Камышинском районе Волгоградской области в поселке Мичуринский. Одновременно в колонии могут отбывать наказание до 800 осужденных по тяжким статьям. ИК-24 в том числе располагает участком общего режима на 200 мест.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области